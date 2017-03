Omzet Coolblue groeit met 55 procent in 2016

Het bedrijfsresultaat (ebitda) is in dezelfde periode gegroeid naar bijna 19,3 miljoen euro, maakt Coolblue woensdag bekend. Dit komt neer op een stijging van 133 procent ten opzichte van 2015. Toen was het bedrijfsresultaat bijna 8,3 miljoen euro.

Het bedrijf denkt dat de groei in 2016 samenhangt met een verbetering van de websites, winkels en processen. "Daardoor hebben mensen ons makkelijk gevonden en meer bij ons gekocht", aldus topman Pieter Zwart van Coolblue. In het afgelopen jaar heeft het bedrijf bijvoorbeeld een eigen bezorgservice voor witgoed geïntroduceerd.

Het bedrijf verwacht voor dit jaar een omzet van 1,2 miljard euro. Coolblue denkt verder zo'n vijftienhonderd nieuwe medewerkers in Nederland en België aan te kunnen nemen.

Magazijn

In 2017 wordt verder het centrale magazijn in Tilburg met 33.000 vierkante meter uitgebreid naar 88.000 vierkante meter. Ook wordt er een winkel volgens een nieuw concept geopend. Oprichter Zwart wil alleen kwijt dat het een heel grote vestiging en "echt het paradepaardje van Coolblue" wordt. Over de locatie en invulling wil hij nog niets zeggen.

Coolblue heeft meer dan driehonderd webwinkels. De onderneming heeft daarnaast zeven fysieke winkels in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht, Antwerpen en de Belgische gemeente Lochristi.