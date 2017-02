FNV doet weer aangifte tegen transporteur IKEA

De vakbond stelt dat daarbij het winstbejag van IKEA een rol speelt. Met woorden van die strekking verdedigde FNV dinsdag de nieuwe aangifte.

Het is de tweede keer in korte tijd dat FNV aangifte doet tegen een transporteur die voor de Zweedse meubelgigant rijdt. Eerder gebeurde dit ook al bij Brinkman uit Emmen, waartegen FNV ook een civiele procedure startte. Daarbij werd de bond door de rechter in het gelijk gesteld.

Boef

Volgens FNV moet IKEA meer doen om uitbuiting te voorkomen, maar gaat dit niet zolang IKEA lage transporttarieven rekent. ''Nu nog ruilt IKEA de ene boef voor de andere in", aldus de bond.

FNV heeft meerdere gesprekken met IKEA gevoerd. Maar dit overleg heeft volgens de bond nauwelijks iets opgeleverd. Volgens de bond zag IKEA wel in dat er her en der iets aan de hand was. ''Maar de discussie of bedrijven met dergelijke lage tarieven van IKEA wel uit kunnen, hebben we nooit kunnen voeren", aldus de vakbond.

Werkdruk

FNV heeft overigens niet alleen kritiek op het transportbeleid van IKEA. Ook zou de werkdruk bij de meubelreus te hoog zijn. Zo vindt de bond het onbegrijpelijk dat mensen met een contract van bijvoorbeeld twintig uur, minstens zes dagen per week beschikbaar moeten zijn voor IKEA.

Daarbij heeft de werknemer geen zekerheid van dagen of uren. ''Ook daarin slaat IKEA door", meent FNV. IKEA kon dinsdag desgevraagd niet direct op de beschuldigingen reageren.