'Ballast Nedam gaf steekpenningen aan Saudische koningen'

Dat meldt Human maandag op basis van informatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), waarvan de omroep delen heeft ingezien.

In totaal zouden leden van het Saudisch koningshuis een half miljard dollar hebben ontvangen van Ballast Nedam.

Het bedrijf trof in 2012 al een schikking voor 17,5 miljoen euro met het Openbaar Ministerie in de betreffende smeergeldzaak, maar in een documentaire die Human maandagavond uitzendt, komen nieuwe details aan het licht.

Het bedrijf betaalde het smeergeld in ruil voor bouwopdrachten aan rechtspersonen in onder meer Liechtenstein, British Virgin Eilanden, Cyprus en Jersey. Zij sluisden het geld door naar leden van het Saudische koninklijk huis.

Schuilnamenlijst

Ballast Nedam zou hebben gebruikgemaakt van een schuilnamenlijst. De koningen Abdullah en Fahd werden Bassie en Adriaan genoemd.

"Bij ons is het vermoeden gerezen dat de betrokkenen bij Ballast Nedam deze lijst hanteerden bij de uitbetalingen van steekpenningen. Kennelijk is op een bepaald moment een lijst opgesteld van personen die steekpenningen ontvingen, hadden ontvangen of op de nominatie stonden te gaan ontvangen", aldus de FIOD.

Tegenover Human wil Ballast Nedam niet ingaan op vragen over de kwestie. Het bedrijf laat wel weten nieuwe integriteitsrichtlijnen te hanteren, om herhaling te voorkomen.