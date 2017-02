Albert Heijn opent cafés en restaurants bij grotere supermarkten

Dat heeft een woordvoerder van het supermarktbedrijf donderdag bevestigd na een bericht in Het Parool.

De eerste vestigingen van Bakery Café en Deli Kitchen worden vrijdag geopend bij de Albert Heijn XL op het Gelderlandplein in Amsterdam-Zuid. Ook in het centrum van de hoofdstad en in Eindhoven worden de nieuwe concepten aan de bestaande supermarkten toegevoegd.

De overige drie locaties die Albert Heijn nog dit jaar op het oog heeft, zijn niet bekendgemaakt. In totaal komen volgens de woordvoerder tientallen winkels in aanmerking. ''De concepten zijn geschikt voor elke, wat grotere vestiging'', zei ze. ''We kijken per winkel wat mogelijk is.''

Nog geen jaar geleden zei topman Dick Boer van moederbedrijf Ahold nog dat hij weinig brood zag in ''supermarktrestaurants'', een idee waar concurrenten als Jumbo al langer mee bezig zijn. Toch is ook Albert Heijn er volgens de woordvoerder al langer mee aan het experimenteren.