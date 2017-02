Ministers van Financiën EU-landen dichten gat in belastingregels

Door die sluiproute konden vooral Amerikaanse multinationals fiscaal 'shoppen' in verschillende landen, waardoor ze niet of nauwelijks belasting afdroegen.

De bewindslieden stemden dinsdag in Brussel unaniem in met nieuwe regels die in 2020 moeten ingaan, een jaar later dan in het oorspronkelijke voorstel. De Nederlandse regering had eerder gepleit voor uitstel tot 2024, maar slikte dat eerder deze maand in onder druk van de Tweede Kamer.

De aangepaste richtlijn tegen belastingontwijking moet een einde maken aan de praktijk dat multinationals via bijvoorbeeld Nederlandse vennootschappen de fiscale dans kunnen ontspringen. Het Europees Parlement gaat zich nu over het compromis buigen.

EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) noemde het akkoord ''een succesverhaal in onze campagne voor eerlijke belastingheffing’’. ''Stap voor stap elimineren we de kanalen die sommige bedrijven gebruiken om aan belasting te ontsnappen.'' Minister Jeroen Dijsselbloem sprak van ''weer een stap in de aanpak van belastingontwijking’’. Het Europees Parlement gaat zich nu over de voorstellen buigen.

De ministers bereikten ook overeenstemming over de criteria voor een zwarte lijst van landen die niet meewerken aan het bestrijden van belastingontwijking.