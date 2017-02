AFM gaat reclame voor risicovolle financiële producten aan banden leggen

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft daarvoor maandag een Algemene Maatregel van Bestuur in consultatie gedaan. Dat het reclameverbod eraan zat te komen, was in september vorig jaar al aangekondigd.

Het reclameverbod gaat gelden voor financiële producten als binaire opties en cfd’s. Deze zijn voor consumenten niet geschikt, omdat ze risicovol en speculatief zijn, of te ingewikkeld in elkaar zitten. Consumenten kunnen er in korte tijd flinke verliezen op lijden.

Aanleiding voor het verbod zijn waarschuwingen van Europese en nationale toezichthouders op de financiële markten, dat bepaalde risicovolle financiële producten op grote schaal aan de man worden gebracht.

Partijen kunnen tot en met 20 maart 2017 op de consultatie reageren.