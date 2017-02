Mediahuis verhoogt overnamebod op TMG

In een zondag gepubliceerde verklaring lieten Mediahuis en VP Exploitatie weten dat het boekenonderzoek is afgerond en dat na gesprekken met TMG is besloten het bod te verhogen. Ze bevestigen hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen TMG.

Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, kondigde eind vorig jaar aan TMG over te willen nemen.

Grootaandeelhouder John de Mol liet vorige maand weten TMG ook over te willen nemen. Hij kwam met een bod van 5,90 euro per aandeel. Daarbij gaf De Mol aan dat een verkoop van zijn belang van circa 20 procent aan Mediahuis geen optie is.

Goedkeuring

Mediahuis heeft nu het belang van investeerder Navitas van 6,7 procent in TMG overgenomen voor de verhoogde prijs. De partijen zullen uiterlijk op 8 maart een aanvraag indienen voor goedkeuring van het biedingsbericht bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

De bieders gaven aan dat het boekenonderzoek de nieuwe overnameprijs rechtvaardigt, maar dat er geen hoger bod zal worden uitgebracht. Ze hopen nu snel met TMG tot afronding van de transactie te komen.

De Mol

Ook willen ze snel met De Mol gaan praten over de relaties tussen zijn investeringsbedrijf Talpa en TMG. Daarbij wordt een voortzetting van het aandelenbelang van Talpa in TMG niet uitgesloten.

Een woordvoerder van Talpa was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar op het nieuws. Het aandeel TMG sloot vrijdag op de Amsterdamse beurs op 5,76 euro.