Merkel spreekt van 'probleem met waarde euro'

Dit meldt Reuters zaterdag.

Merkel liet zich uit over het onderwerp tijdens de Munich Security Conference, dit weekend in Duitsland. "Het beleid van de ECB is niet afgestemd op Duitsland. In plaats daarvan is het aangepast op landen als Portugal, Slovenië en Slowakije."

De bondskanselier voegt hieraan toe: "Als we nog steeds de Duitse mark hadden gehad, zou de munt zeker een andere waarde hebben dan de euro op dit moment heeft. Maar het gaat hier om een onafhankelijk monetair beleid, waarop ik geen invloed heb als Duitse kanselier."

Profiteren

Eerder beschuldigde een adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump Duitsland ervan dat het land zou profiteren van een "zeer ondergewaardeerde" euro. Mike Pence, vicepremier van de Verenigde Staten, was aanwezig bij de conferentie.

De Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schlaube, zei begin februari ook al dat hij de waarde van de euro te laag vindt. Hij wees eveneens naar de maatregelen van de ECB, die volgens hem de wisselkoers van de Europese munt drukken.