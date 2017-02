Centrale bank Kirgizië wil dat inwoners investeren in goud

Dit betoogt de gouverneur van de centrale bank van het land, Tolkunbek Abdygulov. "Goud kan voor langere tijd bewaard worden en behoudt zijn waarde, ondanks de prijsfluctuaties op de internationale markt", zegt hij tegen persbureau Bloomberg.

De bankier benadrukt verder dat het nodig is spaargeld opzij te zetten op manieren die meer liquide zijn. Zo is in plattelandsgebieden vee nu nog de belangrijkste 'spaarpot' voor Kirgiziërs.

Exportproduct

De centrale bank probeerde de afgelopen twee jaar al goud, het grootste exportproduct van het land, direct te verkopen aan de bevolking. Kirgiziërs kochten ongeveer 140 kilo in.

De centrale bank doet er veel aan om het makkelijker te maken voor Kirgiziërs om goud te kopen. Zo produceert de bank verschillende staven goud van 1 tot 100 gram die gemakkelijker te bewaren zijn. Het goud kan opgeborgen worden bij de kluizen van commerciële banken en de centrale bank zelf.

Volgens Abdygulo is zijn plan realistisch, hoewel er maar liefst 600 ton goud nodig is als hij zijn doel wil halen. Dit is ongeveer dertig keer de jaarlijkse goudproductie van het land.