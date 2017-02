Verzekeraar Achmea verwacht verlies van 380 miljoen euro

Door incidentele lasten verwacht het concern het boekjaar af te sluiten met een nettoverlies van ongeveer 380 miljoen euro, zo werd donderdag bekendgemaakt door de verzekeraar. Een jaar eerder ging nog een winst van 386 miljoen euro in de boeken.

Achmea heeft onder meer geld opzij moeten zetten in verband met een reorganisatie bij het bedrijf. In december kwam aan het licht dat Achmea tot 2020 een streep haalt door ongeveer tweehonderd banen. Die ingreep hangt samen met de verdergaande digitalisering in de financiële sector.

Medicijnen

Afgelopen jaar werden er ook meer medicijnen bij de verzekeraar gedeclareerd dan verwacht en zijn de voorzieningen voor letselschades verhoogd, in verband met veranderde regelgeving.

Het financiële concern heeft tevens moeten afschrijven op zijn Turkse verzekeringsactiviteiten. Achmea heeft last van de penibele economische situatie in dat door onrust en aanslagen geplaagde land.

Hagelstorm

Bij de halfjaarcijfers in augustus was overigens al duidelijk dat Achmea wat minder presteerde. Over de eerste zes maanden werd een verlies van 24 miljoen euro geschreven.

Achmea moest onder meer fors uitkeren vanwege noodweer. De grote hagelstorm, die in juni delen van Nederland trof, kostte de verzekeraar uiteindelijk per saldo 152 miljoen euro.

De resultaten die Achmea donderdag naar buiten bracht betreffen nog voorlopige cijfers. In maart volgt een meer uitgewerkt jaarbericht.