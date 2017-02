'Nederland relatief kwetsbaar voor protectionisme Verenigde Staten'

Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van het ING Economisch Bureau, dat de potentiële schade voor de economie op per saldo zo'n 2 miljard euro schat.

Uitgangspunt van de economen van ING daarbij is dat de Verenigde Staten onder Trump een importheffing invoeren van 10 procent op Europese producten, en dat de EU gelijkwaardige tegenmaatregelen treft. Nederlandse bedrijven zien hun afzet in de VS in dat geval teruglopen, maar die in eigen land toenemen.

De genoemde 2 miljard euro is goed voor 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel de totale omvang van de economie. Het nadelig effect op de export raamt ING op zo'n 3,7 miljard euro.