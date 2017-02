ABN Amro boekt bijna kwart meer winst in vierde kwartaal

De bank profiteerde van een toename van de kredietverlening en significant lagere kredietvoorzieningen, zo meldt het financiële concern woensdag.

De nettowinst kwam uit op 333 miljoen euro, 23 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2015. Hierin zijn ook 153 miljoen euro aan reorganisatiekosten meegenomen.

ABN Amro hield over heel 2016 gecorrigeerd voor eenmalige kosten bijna 2,1 miljard euro over, wat neerkomt op een winstgroei van 8 procent.

Topman Kees van Dijkhuizen spreekt van solide cijfers. ''We waren voor het tweede jaar op rij de grootste verstrekker van nieuwe hypotheken in Nederland, de mkb-kredietportefeuille in Nederland groeide weer licht na jaren van krimp, en in het buitenland kregen we er nieuwe zakelijke klanten bij.''

De hypotheekportefeuille van de bank groeide voor het eerst sinds 2010. Daarbij hoefde ABN AMRO ook ''historisch lage voorzieningen'' te treffen voor slechte hypotheken en zakelijke kredieten.

Het dividend over 2016 komt uit op 0,84 euro per aandeel. Dat betekent een kleine stijging vergeleken met 2015, toen het dividend 0,81 euro bedroeg.

Reorganiseren

Omdat de kosten, afgezet tegen de inkomsten van de bank, nog steeds te hoog zijn is de bank de laatste tijd wel flink aan het reorganiseren.

Zalm kondigde in november aan nog eens 1.500 banen te schrappen. Die bezuiniging kwam boven op een banenreductie van zo'n 1375 banen die al in september was bekendgemaakt.

ABN Amro zette ook het mes in de hoogste managementlaag van de bank. Ongeveer zestig van de honderd topmanagersfuncties moeten verdwijnen. Ook brengt de bank het aantal bestuurders en algemeen directeuren terug.

Daarmee wil Dijkhuizen ervoor zorgen dat zijn bank "efficiënter, wendbaarder en klantgerichter" wordt.