AkzoNobel verwacht betere resultaten in 2017

Het bedrijf voorziet positieve ontwikkelingen in Europa, Noord-Amerika en Azië, terwijl de moeilijke omstandigheden in Latijns-Amerika naar verwachting stabiliseren.

Daarbij zal er wel sprake blijven van ''enige economische en politieke onzekerheid'', aldus Akzo. De lijn van de tweede helft van vorig jaar wordt in de eerste zes maanden van 2017 waarschijnlijk doorgezet.

Akzo zag zijn omzet vorig jaar met 4 procent dalen naar 14,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 3 procent naar 1,5 miljard euro, terwijl de nettowinst met 1 procent zakte naar 970 miljoen euro. In het laatste kwartaal werd een derde minder winst geboekt dan een jaar eerder, op een 3 procent lagere omzet.

Afgelopen jaar bracht Akzo meer verf en specialistische chemicaliën aan de man dan in 2015. De verkoop van coatings bleef stabiel op het niveau van het voorgaande jaar.

Scheepvaart

Daarbij had het bedrijf vooral last van de slechte omstandigheden in de scheepvaart en de olie- en gasindustrie. Daar verwacht Akzo de komende tijd weinig verbetering.

Bestuursvoorzitter Ton Büchner benadrukte de verwachte stabilisering in Latijns-Amerika als belangrijkste onderdeel van de prognose. Politieke onrust kan in Europa en de VS een rol blijven spelen, maar op economisch vlak wordt daar duidelijke verbetering verwacht, stelde hij.

De grondstoffenprijzen lopen op, na de dalingen van voorgaande jaren. Volgens Büchner is Akzo echter beter in staat dan voorheen om daarmee om te gaan.

Via stevige onderhandelingen met leveranciers, scherp toezicht op efficiënt gebruik van grondstoffen en doorberekening van hogere prijzen moet de impact van de stijgende inflatie beperkt kunnen blijven, verwacht hij.