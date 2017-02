Industriële productie opnieuw gestegen

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De stijging is groter dan in november. Al vijftien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Met het decembercijfer is ook het jaarcijfer bekend. Vorig jaar produceerde de industrie 2,4 procent meer dan in 2015. ''Dat is de hoogste groei in vijf jaar´', aldus het statistiekbureau.

De productie van de chemische industrie groeide in december met 15,4 procent. Verder produceerde de rubber- en kunststofindustrie ruim 13 procent meer dan in december 2015.

De productie van de elektrische-apparaten- en de machine-industrie groeide ook sterker dan gemiddeld. De productie van de metaalproducten- en de farmaceutische industrie kromp daarentegen.