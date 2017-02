Cabinepersoneel Air France niet blij met plan goedkopere dochter

''Schandalig'', oordelen de vakbonden SNPNC en UNSA in een gezamenlijke verklaring.

Janaillac presenteerde zijn idee in november als een manier voor het zusterbedrijf van KLM om terrein terug te winnen op routes waar de concurrentie van Golfmaatschappijen als Emirates en Etihad het hevigst is. Door de vliegtuigen van het nieuw op te richten bedrijf te bemannen met nieuw cabinepersoneel met uitgeklede arbeidsvoorwaarden, kunnen tickets goedkoper worden aangeboden.

Het huidige cabinepersoneel is daar fel op tegen. De toekomst van hun vak staat op het spel, aldus de vakbonden, die impliciet met acties dreigen. ''Het is dringend noodzakelijk dat het bedrijf radicaal van strategie verandert, als het zijn klanten een nieuw conflict wil besparen.''

KLM

Ook bij KLM blijft het cabinepersoneel zich verzetten tegen het beleid van de directie. Sinds afgelopen najaar wordt op een deel van de verre vluchten een steward of stewardess minder ingeroosterd om kosten te besparen.

De bonden willen dat die maatregel wordt teruggedraaid en hebben het bedrijf daar tot uiterlijk 1 juli de tijd voor gegeven. Gebeurt dat niet, dan volgen ''harde acties''.

KLM liet weten samen met de bonden te willen zoeken naar een oplossing. ''Het is duidelijk dat er aanpassingen nodig zijn'', erkent het bedrijf. De luchtvaartmaatschappij is evenwel verbaasd over het ultimatum dat de bonden hebben gesteld. Zij zouden er volgens KLM beter aan doen in overleg te treden over andere manieren om de productiviteit te vergroten.