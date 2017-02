Blokker wil 69 van 190 winkels in België sluiten

Hierdoor kan het banenverlies oplopen tot 302 banen, maakt het bedrijf dinsdag bekend in een persbericht.

Het plan moet de rentabiliteit van het bedrijf herstellen. De laatste vijf jaar is de omzet van Blokker in België gedaald met 20 procent. Het operationeel verlies kwam in 2015 uit op 15 miljoen euro en voor 2016 zal dit oplopen tot 18 miljoen euro.

"De markt van de detailhandel van niet-voedingsmiddelen staat sinds een aantal jaren onder zware druk. Deze trend hangt samen met de sterke groei van de online handel en met de toenemende concurrentie zowel van bestaande als van nieuwe merken", stelt het bedrijf.

Het plan om ruim een derde van de Belgische filialen te sluiten is dinsdag voorgelegd aan de ondernemingsraad van het bedrijf.

"Het voorgestelde herstructureringsplan bedreigt 302 jobs en ik ben er mij heel goed van bewust dat deze aankondiging voor ons allen erg moeilijk is. Wij willen Blokker de nodige middelen aanreiken om weer rendabel te worden en zodanig de toekomst van ons bedrijf in België veilig te stellen", zegt Bernd Bosch, CEO van Blokker België.

Blokker heeft in België ruim negenhonderd werknemers. De winkelketen is sinds 1977 actief in het land.