'Frankrijk in verzuim als Le Pen financiële plannen doorzet'

"Er is hier geen onduidelijkheid over", schrijft Moritz Kramer van kredietbeoordelaar S&P in een korte brief aan het Britse weekblad The Economist. Kramer is hoofd van de afdeling die gaat over ratings voor landen.

Kramer legt uit dat als een land zich niet houdt aan de contractuele verplichtingen van een lening, S&P zou melden dat het land in verzuim is. Ook de afgesproken valuta waarin rente en aflossingen betaald moeten worden, vallen onder die verplichtingen.

Le Pen, die naar alle waarschijnlijkheid doorgaat naar de tweede ronde in de Franse presidentsverkiezingen, deels van de euro af en de schuld omzetten naar een nieuwe valuta.

Kramer benadrukt dat S&P de kans klein acht dat dit ook gebeurt. Het kredietbureau geeft de schulden van Frankrijk dan ook een AA-rating, het op een na hoogste oordeel.