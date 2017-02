Duitse minister vindt wisselkoers euro te laag

De economisch adviseur van Trump verklaarde eveneens dat hij de waarde van de euro te laag vond, maar beschuldigde tegelijk Duitsland ervan die euro laag te houden om de export te stimuleren.

Schäuble wijst op zijn beurt naar de maatregelen van de Europese Centrale Bank die de wisselkoers van de Europese munt drukken. Duitsland is juist tegen deze maatregellen.

"De ECB moet beleid maken dat werkt voor heel Europa", zei Schäuble in een dit weekend gepubliceerd interview met de Duitse krant Tagesspiegel. "Het is te ruim voor Duitsland."

Exportoverschot

De minister zegt centralebankpresident Mario Draghi al te hebben gewaarschuwd dat de maatregelen vooral het exportoverschot van Duitsland zouden verhogen.

"Ik beloofde hem niet publiekelijk te bekritiseren op deze koers, maar ik wil ook niet bekritiseerd worden voor de gevolgen van dit beleid."

Sinds een aantal jaar pompt de ECB enorme bedragen in financiële markten. Dit moet ervoor zorgen dat banken en andere financiële instellingen genoeg geld hebben om uit te lenen of te investeren. Zo wil de ECB ervoor zorgen dat de inflatie stijgt, maar gevolg is ook dat de euro in waarde is gedaald. Voor Europese bedrijven die exporteren is dit positief omdat hun producten relatief goedkoper worden voor kopers van buiten te EU.