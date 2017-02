Rutte ziet handelskansen voor Europa in Mexico, Japan en China

Premier Rutte zei dat vrijdag op de EU-top in Malta. ''Simpelweg om economische schade te beperken, we gaan er geen slaatje uit slaan. Maar ik zie kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.''

De 28 regeringsleiders spraken ondanks accentverschillen wel af er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Amerika actief betrokken blijft bij Europa, aldus Rutte.

Er kwam geen veroordeling van Trump. ''Met Trump-bashing of een wedstrijdje elkaar hard aanpakken gaan we het niet winnen. Het is wel onze belangrijkste handels- en defensiepartner. Het is cruciaal voor Nederland dat we een sterke band hebben met Amerika.''

De top in de Maltese hoofdstad wordt afgesloten met een discussie over de toekomst van de EU na de Brexit. Volgens Rutte is daar stap voor stap meer consensus over aan het ontstaan.