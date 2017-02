Holland Casino wint zaak rond omvorming van stichting naar NV

Dat maakt het gokbedrijf vrijdag bekend. De zaak was aangespannen door de ondernemingsraad (OR) van Holland Casino.

Volgens het bestuur is de overgang naar een NV nodig om Holland Casino "toekomstbestendig te maken". Een NV past beter bij een commerciële organisatie, vindt het bestuur. Zo zou Holland Casino in de toekomst beter in staat zijn om kapitaal en financiering aan te trekken.

Bovendien is het verkrijgen van een onlinevergunning en een casinovergunning, met het oog op aanstaande wetswijzigingen, niet mogelijk voor een stichting en voor een NV wel. Daarnaast wil de Staat al haar deelnemingen in de vorm van een NV of een BV hebben.

Volgens de OR is Holland Casino "geen commerciële onderneming met winstoogmerk en ligt zijn focus op verslavingspreventie". Ook heeft het bedrijf volgens de ondernemingsraad tot nu toe geen problemen gehad met het aantrekken van financiering.

Voor de werknemers verandert er niets als de omvorming naar een NV is afgerond. Zij nemen alle opgebouwde rechten mee, aldus Holland Casino.

"De slotsom luidt dat de door de ondernemingsraad aangevoerde feiten en omstandigheden, ieder afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang bezien, niet kunnen leiden tot het oordeel dat Holland Casino niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen", oordeelt de Ondernemingskamer.

FNV

De omzetting naar een NV wordt uitgevoerd zodra de procedure die de FNV heeft aangespannen, is afgerond. Het bedrijf verwacht dat dit in maart of april van dit jaar het geval zal zijn. De OR zal betrokken blijven bij het verdere verloop van het proces.

FNV liet in januari weten naar de rechter te stappen. De vakbond wil meer zekerheiden voor het personeel en vindt dat de medewerkers van Holland Casino niet gebaat zijn bij de vrije markt voor gokbedrijven.

Eerder werd al duidelijk dat de verkoop van Holland Casino dit jaar van start zal gaan. Volgens de regering is het geen taak van de overheid meer om gokbedrijven in handen te hebben.