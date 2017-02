Meer Bulgaren en Roemenen aan het werk in Nederland

De meeste arbeidsmigranten komen nog altijd uit Polen. Inmiddels zijn er 156.000 Poolse werknemers. In Nederland wonen in totaal zo'n 205.000 Polen, waarvan 80 procent een baan heeft als werknemer of zelfstandige.

Voor Bulgaren en Roemenen is het sinds 1 januari 2014 mogelijk om in Nederland te werken zonder werkvergunning. In dat jaar steeg het aantal Roemeense werknemers al aanzienlijk: van 4.000 personen tot 10.000. Het aantal Bulgaarse werknemers verdubbelde van 3.000 naar zeker 6.000. Bij de cijfers zijn ook de seizoenarbeiders meegenomen.

Hoewel het aantal werknemers uit Bulgarije en Roemenië groeide, daalde het aantal zelfstandigen in 2015. Dit komt volgens het CBS mogelijk door het plan om de VAR-verklaring, die voorheen de mogelijkheid bood om zonder werkvergunning in Nederland te werken, af te schaffen.

Migrantenmonitor

Het CBS publiceerde vrijdag de Migrantenmonitor in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De monitor geeft een overzicht van de EU-migranten die werkzaam zijn in Nederland.

Het aantal migranten steeg met 40.000 tussen 2013 en 2015 tot 855.000, waarvan 622.000 personen afkomstig uit één van de 27 EU-landen. 193.000 personen kwamen uit kandidaat-lidstaten. Het grootste deel daarvan afkomstig uit Turkije, 191.000 personen.

Het is niet duidelijk hoeveel EU-migranten zonder werk zich in Nederland begeven die niet zijn ingeschreven. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke aantallen mogelijk hoger liggen.