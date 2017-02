Nederland krijgt 124 miljoen euro terug uit Brussel

De precieze omvang van het bedrag werd donderdag bekendgemaakt door de Europese Commissie, schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem donderdag in een brief aan de Kamer. In november maakte hij al bekend dat er waarschijnlijk een meevaller aan zou komen.

De netto teruggave is deels het gevolg van een nieuwe manier van het berekenen van het bruto nationaal inkomen. Per jaar gaat ruim 0,4 procent van het Nederlandse bruto nationaal inkomen naar Brussel. Nederland is van alle lidstaten relatief gezien de grootste nettobetaler.

Het bedrag wordt afgetrokken van de afdracht voor 2017. Het gevolg hiervan voor de Nederlandse begroting wordt in de Voorjaarsnota opgenomen.