Curator acht doorstart voor Euroland mogelijk

Dinsdag werd bekend dat de discountwinkel door de rechter failliet is verklaard.

"Het overleg moet nog gaan beginnen, maar het lijkt erop dat het gaat om partijen die geïnteresseerd zijn in een doorstart van de nog resterende 23 winkels", aldus curator Cees de Jong van advocaten- en notarissenkantoor Van Benthem & Keulen. "Of bedrijven die met name interesse hebben in een zogenoemde asset strip deal. Bij zo'n deal worden de voorraden binnen een paar maanden doorverkocht."

Volgens De Jong zijn er ruim negentig personeelsleden werkzaam in de winkels. Hij wil kijken of een groot deel van de werkgelegenheid behouden kan blijven. De curator acht het hoogstwaarschijnlijk dat de winkels in ieder geval nog de komende weken openblijven.

De Jong denkt eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over een eventuele doorstart.