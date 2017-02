Deense energieconcern Dong doet steenkool in de ban

Het Deense energieconcern doet al tijden goede zaken met hernieuwbare energie, zoals uit wind, en presenteerde donderdag een recordwinst over het jaar 2016.

Bij de bekendmaking van de vorige kwartaalcijfers maakte de grootste uitbater van windparken op zee al bekend geleidelijk zijn olie- en gasactiviteiten af te stoten. De recordwinst geeft Dong het vertrouwen nu ook kolen uit te bannen. Kolen zijn, nog meer dan olie en gas, verantwoordelijk voor de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

De winst van het bedrijf steeg afgelopen jaar naar 12,2 miljard kroon (1,6 miljard euro). Een jaar eerder bedroeg de winst nog 967 miljoen kroon, gedrukt door eenmalige afschrijvingen.

Goede tijd

Volgens Dong-topman Henrik Poulsen is dit een goede tijd om afscheid te nemen van kolen. De winstgroei werd volgens hem aangejaagd door de winddivisie. ''De toekomst is aan hernieuwbare energiebronnen. Om die reden gaan we nu ook onze laatste kolencentrales omvormen naar biomassacentrales."

Eerder op de dag drong een kritische groep ''groene" aandeelhouders van Shell bij de Nederlands-Britse olie- en gasgigant aan om ook sneller werk te maken van de energietransitie. Shell ziet echter in gas een belangrijke tussenstap in de overstap naar schonere brandstoffen, omdat gas minder vervuilend is dan kolen.

Volgens de aandeelhoudersgroep Follow This tonen de donderdag gepresenteerde cijfers van Shell echter aan dat olie en gas steeds minder lucratief worden. ''Hoog tijd om te gaan investeren in de energievoorziening van de toekomst: zon, wind en alle andere mogelijkheden om de energievoorziening te verduurzamen."