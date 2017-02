Actuele dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt verder in januari

Dat maakt adviesbureau Aon Hewitt woensdag bekend in zijn Pensioenthermometer. De beleidsdekkingsgraad is de basis voor beslissingen over eventuele kortingen of indexatie. Bij een beleidsdekkingsgraad die onder ongeveer 104,3 procent ligt, is er sprake van een dekkingstekort.

Het is de verwachting dat maximaal vijf pensioenfonden daadwerkelijk zullen korten, hoewel kortingen per 1 januari 2017 bij de huidige beleidsdekkingsgraad niet uitgesloten zijn, meldt de organisatie. Vanwege dit kleine aantal heeft het kabinet besloten de hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet te verlengen.

De rente is in de eerste maand van dit jaar gemiddeld met zo’n zestien basispunten gestegen, onder andere doordat de inflatie in januari in de hele eurozone flink hoger uitviel.

Aandelen in opkomende markten presteerden relatief goed ten opzichte van die in ontwikkelde markten. De waarde van onroerend goed daalde, evenals de vastrentende waardenportefeuille.

Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in januari met ongeveer 2 procent.