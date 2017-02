Technologiebedrijf Bosch schikt in dieselschandaal

De toeleverancier aan de auto-industrie heeft in de Verenigde Staten toegezegd een kleine 328 miljoen dollar (303 miljoen euro) neer te tellen voor compensatie aan eigenaren van vervuilende diesels.

Bosch leverde de software waarmee de dieselfraude bij Volkswagen mogelijk werd gemaakt. Amerikanen met een sjoemeldiesel met een 2.0 litermotor krijgen van Bosch ongeveer 350 dollar de man, die met een zwaardere 3.0 liter motor kunnen 1500 dollar schadevergoeding tegemoet zien.

De naam van Bosch dook al snel op nadat het gesjoemel met de uitstootgegevens van auto's bij Volkswagen in september 2015 aan het licht was gekomen. Amerikaanse dieselrijders begonnen nog datzelfde jaar een civiele procedure tegen Bosch om een schadevergoeding los te krijgen.

Naast de schikking van Bosch beloofde Volkswagen de circa 80.000 eigenaren van Porsches, Volkswagens en Audi's met een 3.0 litermotor bij elkaar ten minste 1,3 miljard dollar uit te keren. Daarbij worden 20.000 van de 80.000 wagens teruggekocht.

Verhoogd

Mogelijk moet het schikkingsbedrag van Volkswagen nog worden verhoogd naar meer dan 4 miljard dollar, als toezichthouders niet akkoord gaan met alle ingrepen die het autoconcern voorstelt om de sjoemeldiesels te repareren.

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor wagens met een 2.0 liter motor. Daaraan en aan schikkingen met autoriteiten is het bedrijf al vele miljarden kwijt. Volkswagen is daarmee nog lang niet verlost van het dieselschandaal.

Ook elders in de wereld lopen procedures die nog flink in de papieren kunnen lopen. Daar komen nog schadeclaims van onder meer gedupeerde beleggers bij.