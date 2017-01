Economisch adviseur Trump haalt uit naar handelspolitiek Duitsland

Dat zegt een Peter Navarro, belangrijk economisch adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, dinsdag in zakenkrant Financial Times.

Navarro is voorzitter van de nieuwe handelscommissie die Trump in het leven heeft geroepen. In het onderhoud met de krant nam hij Duitsland flink op de korrel Hij noemde de handelspolitiek van onze oosterburen het voornaamste obstakel voor een vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU.

Duitsland heeft een structureel overschot op de handelsbalans met al zijn belangrijkste handelspartners. Dat wil zeggen dat het land meer exporteert dan dat het invoert en dat staat volgens Navarro een evenwichtige handelsdeal met alle EU-landen in de weg.

Het grote Duitse handelsoverschot is vaker onderwerp van discussie, ook in Brussel. Maar de lage eurokoers ten opzichte van de dollar wordt met name toegeschreven aan renteverhogingen in de VS, in combinatie met een zeer ruim monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Duitsland is daar juist zeer kritisch over.

Op de valutamarkt misten de woorden van Navarro hun uitwerking niet. De euro zat dinsdagochtend al in de lift, maar schoot in de middag verder omhoog naar een top van 1,0765 dollar. Maandag bij het slot van de Europese beurzen was de munt nog 1,0685 dollar waard.