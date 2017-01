Inflatie in eurozone stijgt sneller dan voorspeld

Dat blijkt dinsdag uit een voorlopig inflatiecijfer van statistiekbureau Eurostat. De geldontwaarding gaat daarmee een stuk harder dan economen gemiddeld hadden voorspeld. Zij rekenden in doorsnee op een inflatie van 1,5 procent. In december steeg het gemiddelde prijspeil nog met 1,1 procent.

Ook de prijzen van voedsel gingen sterk omhoog. De kerninflatie, waarin energie en voedsel niet worden meegerekend, bleef zoals verwacht stabiel op 0,9 procent.

Economische groei

Eurostat meldde verder dat de economische groei in de eurozone in het vierde kwartaal van 2016 gemiddeld op 0,5 procent is uitgekomen, tegen een herziene 0,4 procent in de voorgaande periode. Dat blijkt uit een eerste schatting die statistiekbureau Eurostat dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Het groeicijfer over de laatste drie maanden van vorig jaar komt overeen met wat economen in doorsnee hadden voorspeld. Over heel 2016 is de economie van de eurolanden met 1,7 procent gegroeid.

Werkloosheid

De gemiddelde werkloosheid in de eurolanden kwam in december uit op 9,6 procent. Dat is 0,1 procentpunt minder dan in november en 0,9 procentpunt minder dan in december 2015. Het werkloosheidspercentage in de eurozone was sinds mei 2009 niet meer zo laag.