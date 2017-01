Amerikaans ticketingbedrijf Eventbrite koopt Nederlands Ticketscript

Dat maken de twee bedrijven dinsdag bekend, zonder financiële details te vermelden.

De apps van Eventbrite en Ticketscript bieden organisatoren van evenementen een platform om in eigen beheer kaartjes te verkopen. Dat loopt uiteen van koopworkshops met vijftien deelnemers tot meerdaagse muziekfestivals waar 100.000 mensen op afkomen, aldus directeur Julia Hartz van het Amerikaanse bedrijf.

Samen waren Eventbrite en Ticketscript afgelopen jaar goed voor 35 miljoen verkochte tickets voor bijna een miljoen evenementen. Die vertegenwoordigden een totale waarde van ruim 500 miljoen euro. Hoe veel de twee bedrijven daar zelf aan overhielden, houden zij voor zich.

Voor het Amerikaanse bedrijf is de overname bedoeld om zijn positie in Europa te versterken. De regio was goed voor zo'n 15 procent van de ruim 150 miljoen tickets die het bedrijf vorig jaar wereldwijd aan de man bracht. Het is de bedoeling dat dit aandeel de komende jaren verdubbelt.

De expertise van Ticketscript komt daarbij goed van pas, aldus Hartz. ''Wij kennen elkaar al een tijdje, ook omdat we allebei zo'n tien jaar geleden begonnen.'' Vooral de ervaring en de contacten van het Nederlandse bedrijf in de muziekindustrie zijn voor Eventbrite een welkome aanvulling.

Eventbrite heeft wereldwijd 550 mensen in dienst. Bij Ticketscript staan circa honderd mensen op de loonlijst. De activiteiten vullen elkaar volgens Hartz goed aan. Tot banenverlies leidt de fusie dan ook niet. ''Deze overname draait om versnelling van de groei, niet om efficiëntie.''

De nadruk bij Eventbrite ligt op middelgrote en regionale evenementen. Daarmee blijft het bedrijf uit het vaarwater van grotere spelers als Ticketmaster en Eventim. Dat is volgens Hartz een strategische keuze. ''Wij kunnen in dit segment zelf zorgen dat de markt groeit, door het makkelijker te maken om een evenement te organiseren.''

Onder welke merknaam Ticketscript op termijn verder gaat, is nog onduidelijk. ''Daar hebben we nog geen besluit over genomen'', zei Hartz.