Groei Franse economie trekt aan in vierde kwartaal 2016

Dat blijkt dinsdag uit een eerste raming van het Franse statistiekbureau Insee.

Met name de consumptie leverde een flink grotere bijdrage aan de groei. Die nam in het vierde kwartaal met 0,6 procent toe, tegen een stijging met 0,1 procent in de voorgaande periode. Ook de investeringen en de export namen sterker toe dan in het derde kwartaal, terwijl de import een tragere groei liet zien.

Over heel 2016 nam de Franse economie met 1,1 procent in omvang toe. Dat is iets minder sterk dan de 1,2 procent groei die over 2015 werd gemeten.