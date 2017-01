Albert Heijn krijgt klacht over reclame met 'stadion' van bierkratten

Een filiaal van de supermarktketen in Maarssen bouwde vorige week een voetbalstadion na met bierkratten van Amstel. STAP spreekt van een ''onverantwoorde actie'' en heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Het instituut vindt het niet kunnen dat het gebruik van bier zo doelbewust en expliciet wordt geassocieerd met sportbeoefening. Flesjes en blikjes bier moesten in het nagemaakte stadion spelers voorstellen. Ook ergert STAP zich eraan dat kinderen en jongeren door de supermarkt zonder enige vorm van terughoudendheid met alcoholreclame zijn geconfronteerd.

In november stond er bij de ingang van de Albert Heijn in Maarssen al een toegangspoort van vijftig bierkratten van Heineken opgesteld. STAP diende ook over die krattenpoort een klacht in. De Reclame Code Commissie oordeelde echter dat die vorm van reclame niet in strijd was met de regels.