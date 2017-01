Huurprijzen in vrije sector ruim 9 procent gestegen

Dat blijkt zaterdag uit de huurmonitor van online verhuurplatform Pararius.

Met een groei van 3,6 procent was de stijging het minst te merken bij kale huurwoningen. Dat segment kwam uit op een gemiddelde maandprijs van 9,59 euro per vierkante meter. De prijsstijging bij gemeubileerde en gestoffeerde woningen was groter. Huurders in die segmenten waren respectievelijk 7,7 procent en 11,2 procent meer kwijt.

Middeldure woningen

Vooral de vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Hiertoe worden woningen met een huurprijs van tussen de 711 en 1.000 euro per maand gerekend.

"Maar liefst 43 procent van alle ingeschrevenen op ons platform zoekt in dit middeldure segment, terwijl het aanbod slechts 25 procent van het totale aanbod is", stelt Pararius-directeur Jasper de Groot. "Een woning wordt doorgaans zestig dagen voordat deze beschikbaar is op onze website geplaatst. Woningen onder de 1.000 euro per maand kennen gemiddeld gezien geen leegstand tussen huurderswisselingen."

Groningen

De prijsstijging in de provincie Groningen ligt aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. Prijzen stegen daar met gemiddeld 14,1 procent. Vooral expats zouden een toenemende interesse in de hoofdstad van de provincie hebben.

De prijzen in de Randstad zijn verreweg het hoogst. Noord-Holland is het duurst met een gemiddelde huurprijs van 19,79 euro per vierkante meter per maand. Amsterdam is daar voor een groot deel debet aan. Drenthe is met 8,53 euro per maand het goedkoopst.