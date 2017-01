Aandeelhouders NXP geven groen licht voor megaovername

Dat blijkt uit een document dat is ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Het in New York aan de Nasdaq genoteerde Nederlandse chipbedrijf kwam in oktober een overnamesom van 47 miljard dollar (bijna 44 miljard euro) overeen met het Amerikaanse Qualcomm.

Daarmee is het een van de grootste overnames van een Nederlands bedrijf ooit. Aandeelhouders van NXP hebben tot 6 februari om hun stukken aan te bieden.

De verkoop van de sinds 2006 zelfstandige chipdivisie van Philips moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. De afronding van de deal staat gepland voor het einde van dit jaar.

Smartphones

NXP is de grootste leverancier van chips voor de autobranche ter wereld en is mede-uitvinder van NFC-chips die worden gebruikt bij contactloos betalen. Qualcomm is groot geworden met chips voor de telecom en voor smartphones. Met de overname zoeken de Amerikanen het in een andere hoek nu de markt voor smartphones stagneert.

Qualcomm komt de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege juridische beslommeringen. Het bedrijf wordt door toezichthouders in verschillende landen en regio's beticht van misbruik van zijn marktpositie. Technologiebedrijf Apple is naar de rechter gestapt, omdat het naar eigen zeggen te veel moest betalen voor licenties van Qualcomm.