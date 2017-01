KLM wint zaak over cabinepersoneel

De Ondernemingskamer oordeelde donderdag dat de goedkeuring van de personeelsvertegenwoordiging niet nodig was.

Sinds eind oktober zet KLM op circa vier op de tien lange vluchten een steward of stewardess minder in. Die maatregel werd genomen, nadat het bedrijf er niet in was geslaagd met de vakbonden tot afspraken te komen over andere manieren om kosten te besparen.

Ook de vakbonden waren fel tegen de verminderde inzet van cabinepersoneel op vluchten. Ze waarschuwden voor de veiligheid aan boord, verminderde service voor passagiers en te hoog oplopende werkdruk. FNV organiseerde vorig jaar meerdere keren stiptheidsacties om de eisen voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.

KLM herhaalde in een reactie het standpunt dat de verminderde inzet van personeel niet de voorkeur heeft. De luchtvaartmaatschappij hoopt snel weer met de bonden om de tafel te kunnen. In de tussentijd wordt gekeken hoe met minder mensen efficiënter kan worden gewerkt. "Dat zou kunnen betekenen dat de purser, de leidinggevende in de cabine, meer mee gaat helpen."