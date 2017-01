AB Transport kan vierdaagse werkweek voorlopig doorvoeren

De definitieve uitspraak kan daarom volgen in een normale procedure. Het kort geding was aangespannen door de ondernemingsraad (OR) van AB Transport Group. De raad vond dat de directie hen had moeten betrekken bij het besluit.

Hoewel de rechter daar deels in mee ging, werd de zaak niet als spoedgeval gezien. "Het feit dat de chauffeurs bij een vierdaagse werkweek op langere termijn mogelijk minder uren werken dan thans het geval is, is niet van dien aard dat de ingevoerde vierdaagse werkweek terstond dient te worden beëindigd", aldus de rechtbank.

De rechter zegt ook niet te kunnen uitsluiten dat de vakbonden, OR en directie alsnog overeenstemming bereiken over de vierdaagse werkweek, omdat de bezwaren van de OR vooral stoelen op het feit dat er onvoldoende overleg heeft plaatsgevonden.

De FNV heeft daarbij gezegd dat de invoering van de maatregel niet uitgesloten is, mits de gevolgen voldoende helder gecommuniceerd kunnen worden. Er wordt inmiddels gekeken of een nieuwe procedure wordt opgestart.

Protest

De betrokken vakbonden eisten eerder al dat AB Transport de maatregel terugdraaide. Woensdag werden protestacties georganiseerd bij het bedrijf.

AB Transport voerde per 1 januari een vierdaagse werkweek in voor zijn veevoertak. ''Het gevolg is dat zo'n 62 chauffeurs er flink op achteruit gaan in salaris'', zei FNV-bestuurder Hans Robijn.

De maatregel werd genomen zonder instemming van de bonden en de ondernemingsraad. Die laatste stapte naar de rechter om de kwestie.

Bij AB Transport werken in totaal zo'n achthonderd mensen.