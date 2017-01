'Miljarden nodig om onderwijsarbeidsmarkt gezond te maken'

De sector is weer gezond te krijgen ''als we de groepsgrootte inperken, het aantal lessen per docent terugbrengen, ondersteuning dichter bij de klassen regelen en het aantal flexwerkers reduceren door meer echte banen te realiseren", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Gebrekkige financiering heeft er volgens het pamflet toe geleid dat het Nederlandse onderwijs met een fors probleem kampt: er wordt structureel overgewerkt en in geen andere beroepsgroep lopen zo veel mensen tegen een burn-out aan.

De bond heeft in een onderzoek becijferd dat een lesweek voor een leerkracht in het basisonderwijs gemiddeld bijna 47 uur telt. In het voortgezet onderwijs komt dat uit op ruim 45 uur.

Verlaten

Uit een enquête van de bond blijkt bovendien dat één op de acht mensen die werken in het onderwijs overweegt de sector te verlaten; het salaris is te laag, de werkdruk te hoog.

De bond komt met voorstellen om de werkdruk te verminderen, maar daar zit een kostenplaatje bij van een paar miljard euro. Bovendien komt daar nog de volgens de Aob noodzakelijke salarisreparatie bovenop.

''Maar de realiteit is wel dat we de overheid al jaren waarschuwen dat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten als het om onderwijs gaat. Dat lukte lange tijd omdat er misbruik is gemaakt van het fanatisme van onderwijspersoneel.''