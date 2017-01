Etihad Airways kondigt vertrek topman aan

Dat maakt het bedrijf, dat samenwerkt met zowel Air France-KLM als Lufthansa, dinsdag bekend.

Etihad is nog op zoek naar opvolgers voor de twee aftredende bestuurders. Op hun vertrek werd in lokale media al langer gespeculeerd. Zij zouden wegens tegenvallende resultaten in ongenade zijn gevallen bij de oliesjeiks die de dienst uitmaken bij de luchtvaartmaatschappij.

Groei

Onder het bewind van Hogan, die sinds 2006 de dagelijkse leiding had, maakte Etihad een stormachtige groei door. Met een vloot van ruim 120 vliegtuigen en 26.500 mensen op de loonlijst is het een speler van formaat geworden in de internationale luchtvaartsector.

De luchtvaartmaatschappij nam daarnaast belangen in een groot aantal branchegenoten die in zwaar weer verkeerden, zoals Alitalia, Air Berlin en het Indiase Jet Airways. Die samenwerkingsverbanden brachten de afgelopen jaren veel extra overstappende passagiers naar de thuisbasis Abu Dhabi.

Olieprijzen

Afgelopen jaar kreeg het bedrijf evenwel te maken met forse tegenwind. De lage olieprijzen trokken een zware wissel op de economie in de Golfregio. Etihad zag mede daardoor de winst in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2016/2017 met zo'n driekwart kelderen.

In een toelichting zei Mohamed Al Mazrouei, voorzitter van Etihad, dat nu vooral de kostenefficiëntie en productiviteit moeten worden verbeterd. Hij voegde daar wel aan toe dat het bedrijf blijft streven naar samenwerking met andere partijen.