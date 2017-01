Trump trekt VS terug uit handelsakkoord met Aziatische landen

Het besluit van Trump ligt in lijn met zijn eerdere uitspraken over een nieuwe koers van de Verenigde Staten op het gebied van handelsakkoorden.

Via TPP handelt de VS met twaalf landen in Azië en de Pacific, waaronder Australië en Maleisië. Het akkoord werd gesloten in 2015, maar is nog niet door alle landen geratificeerd. In plaats van TPP wil Trump handelsafspraken maken met afzonderlijke landen.

Trump had eerder al door laten schemeren van TPP af te willen, omdat hij van mening is dat het schadelijk is voor de Amerikaanse economie. Zo veroordeelde hij het uitbesteden van productie door Amerikaanse bedrijven aan het buitenland. In zijn inauguratiespeech sprak Trump daarnaast de woorden: "Koop Amerikaans en huur Amerikanen in".

Wereldeconomie

Het handelsakkoord TPP vormt een groot onderdeel uit van de Amerikaanse economie. Daarnaast is de impact van TPP op de wereldeconomie aanzienlijk. Het akkoord beslaat ongeveer 40 procent van de wereldwijde handel.

Naast TPP heeft Trump eerder ook gezegd over het zogeheten NAFTA-akkoord te willen heronderhandelen of het akkoord te willen opzeggen. NAFTA is een samenwerking tussen de Noord-Amerikaanse landen Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Overheidsmedewerkers

Ook binnen de VS zal Trump enkele wijzigingen doorvoeren op economisch gebied. Zo heeft hij maandag onder meer gezegd dat er een stop komt op het aannemen van personeel bij bepaalde onderdelen van de Amerikaanse overheid.