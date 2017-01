Trump werkt aan begin nieuw handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Theresa May zei vorige week nadrukkelijk dat haar land openstaat voor onderhandelingen, nu Groot-Brittannië zich voorbereidt op een leven na de brexit. May is komende vrijdag de eerste buitenlandse leider die een ontmoeting met Trump heeft.

In een interview met de BBC zei May zondag dat kan worden gesproken over handelsrelaties, maar ook over wereldwijde vraagstukken, zoals Syrië, terrorisme en de toekomst van de NAVO. Trump zette eerder openlijk zijn vraagtekens bij de houdbaarheid van de NAVO.