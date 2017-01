Groei financiële sector China blijft achter op groei dienstensector

Een kwartaal eerder was dat nog 5,8 procent, blijkt zondag uit cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau.

Daarmee blijft de groei achter op de stijging die de dienstensector in totaal doormaakte. De sector groeide met 8,3 procent, tegenover 7,6 procent een kwartaal eerder. In totaal droeg de dienstensector voor 58,2 procent bij aan de economische groei in het land.

Ook de groei van de onroerendgoedsector was lager dan een kwartaal eerder. De sector groeide met 7,7 procent tegenover 8,8 procent een kwartaal eerder. De sector is goed voor 15 procent van het bruto binnenlands product. De groei in de bouwsector daalde licht, van 6 procent naar 5,9 procent. .

Overige diensten

Dat de dienstensector in het totaal toch harder groeide dan een kwartaal eerder, is vooral te danken aan groei in de sectoren retail en groothandel (groei van 7,2 procent, tegenover 7 procent in het derde kwartaal), transport, opslag en post (9,9 procent tegenover 6 procent) en de sector 'overige diensten’.

Onder 'overige diensten' worden media, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, sociale diensten en nutsbedrijven gerekend. De sector was goed voor een groei van 10,6 procent in het vierde kwartaal, en nam daarmee de koppositie over van de onroerendgoedsector als snelst groeiende sector van de Chinese economie.

Laagste groei in 26 jaar

Met de cijfers per sector wordt meer context gegeven aan het totale groeicijfer dat China vrijdag bekendmaakte. Toen meldde het statistiekbureau dat de economie van het land in 2016 met 6,7 procent groeide. Dat is het traagste groeitempo in 26 jaar.