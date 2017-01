Magere decembermaand voor Britse winkeliers

Tot dusver leek de kooplust van de Britten niet te lijden onder de onzekerheid rond het aanstaande vertrek van het land uit de Europese Unie. Maar het zwakkere pond maakt veel producten duurder en dat heeft de verkopen mogelijk afgeremd. Ook speelt wellicht mee dat veel koopjesjagers al eind november kerstcadeaus kochten, om te kunnen profiteren van de kortingen die rond Black Friday werden gegeven.

Met name de verkoop van huishoudelijke artikelen en van schoenen en kleding stond onder druk. De winkelverkopen lagen wel 4,3 procent hoger dan in december 2015. Daarmee lag de groei op jaarbasis echter fors lager dan in voorgaande maanden.

De verkoopcijfers zijn ook een stuk zwakker dan kenners vooraf hadden voorspeld, erkende ook econoom James Knightley van ING. Hij wees er in een commentaar wel op dat de consumentenbestedingen in Groot-Brittannië in 2016 nog altijd een sterke groei lieten zien.

Voor dit jaar ziet het plaatje er wel wat somberder uit. De prijsstijgingen zullen volgens Knightley aanhouden, terwijl de groei van de werkgelegenheid is stilgevallen. Dat trekt een wissel op het vertrouwen en daarmee ook de bestedingen van consumenten.