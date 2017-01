Beter Bed ziet stijging in omzet en winkels

De totale omzet van Beter Bed kwam in het vierde kwartaal uit op 111,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De vergelijkbare omzetgroei, dus bij winkels die langer dan een jaar open zijn, steeg met 4,6 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) slonk met ruim 9 procent tot 14,1 miljoen euro.

De omzet in Duitsland, de belangrijkste markt voor Beter Bed, daalde met krap 3 procent. Volgens Beter Bed weten minder Duitsers de weg naar zijn winkels te vinden. De krimp was vorig kwartaal wel minder sterk dan in de voorgaande kwartalen.

De jaaromzet van Beter Bed kwam uit op 410,5 miljoen euro. Dat was 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Op Duitsland na werden in alle landen waar het bedrijf winkels heeft een omzetgroei gerealiseerd. In Nederland viel de omzet bijna een vijfde hoger uit. Oostenrijk was goed voor een stijging van bijna 15 procent. Spanje deed het met een plus van 22 procent nog beter. In België steeg de omzet met een derde, terwijl de groei in Zwitserland met 3 procent bescheidener was.

Bedrijfsresultaat 2016

Het bedrijfsresultaat over heel 2016 zal naar verwachting uitkomen op 38,5 miljoen euro. Dat is iets lager dan de 41,1 miljoen euro die over 2015 resteerde. Beter Bed kondigde eerder al maatregelen aan om de kosten te drukken, met name in de logistiek.

De definitieve cijfers over 2016 worden 17 maart gepubliceerd.