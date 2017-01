China beleeft zwakste economische groei in 26 jaar

Een jaar eerder was de groei 6,9 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau. De tweede economie van de wereld groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 6,8 procent, iets meer dan verwacht.

De investeringen in vaste activa stegen in 2016 met 8,1 procent, ook dat is minder dan verwacht en bovendien de langzaamste jaarlijkse toename sinds 1999.

Toch stelt het Chinese ministerie van Financiën dat de Chinese economie in de lift zit. De economische vooruitgang wordt toegeschreven aan de verhoogde overheidsuitgaven in 2016. Ook is veel geld geleend bij banken, wat tot veel extra schulden leidde.

Trump

Hoewel de Chinese economie een solidere basis lijkt te hebben dan rond deze tijd vorig jaar, gaat het land in 2017 een aantal onzekerheden tegemoet. Zo moeten Chinese banken strenger zijn in het verstrekken van leningen voor vastgoed om vastgoedspeculatie in Chinese steden tegen te gaan.

Daarnaast heeft de aankomend Amerikaanse president Donald Trump eerder gedreigd hoge importtarieven op Chinese goederen in te stellen.

Ook als de Amerikaanse overheid niet direct maatregelen neemt, zal die dreiging het vertrouwen van exporteurs en investeerders wereldwijd aantasten.