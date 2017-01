'We hebben Lelystad Airport nodig, want Schiphol raakt vol'

De uitbreiding van de luchthaven in Lelystad mag doorgaan, werd woensdag bekend in een uitspraak van de Raad van State. De bezwaren tegen het bestemmingsplan, afkomstig van twee akkerbouwers en de Vogelbescherming, zijn ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1.250 meter naar 2.700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Hiermee wordt de luchthaven ook geschikt voor zwaardere typen vliegtuigen.

Luchtvaartdeskundige Hans Heerkens van de Universiteit Twente heeft "niks tegen" de uitbreiding. Volgens hem zal er genoeg verkeer zijn om deze uitbreiding te rechtvaardigen.

Groei

"Schiphol raakt vol. Wil je meer groei hebben, dan zal je Lelystad moeten inzetten. Schiphol heeft 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar. Na een paar jaar met een paar procent groei zijn dan al 25.000 extra vliegbewegingen nodig."

Al kan de luchthaven in Lelystad die toename volgens Heerkens niet bijbenen. "Het plan voor Lelystad is dat ze 45.000 vliegbewegingen per jaar gaan hebben. Het lost het probleem dus niet op, maar het helpt wel iets."

Niet ideaal

De luchtvaartdeskundige vindt Lelystad geen ideale locatie. "Maar zo veel verder dan Schiphol is het nu ook weer niet. Toen in Nederland belasting werd ingevoerd op vliegtickets klaagden luchtvaartmaatschappijen steen en been dat reizigers naar het buitenland gingen om vanuit daar te vliegen. In vergelijking: het kleine stukje extra rijden naar Lelystad maakt dan echt niet zo veel uit."

Bovendien kan het voor veel reizigers juist gunstig zijn om voor een vlucht naar of vanuit Lelystad te kiezen. "Lelystad heeft relatief goedkope parkeerplaatsen. Dat kan mensen trekken die Schiphol wat dat betreft te duur of onhandig vinden om te bereiken."

Bereikbaarheid

Het vernieuwde vliegveld moet wel op een paar dingen letten. "Zorg dat de luchthaven goed bereikbaar wordt, met een busverbinding van het station naar het vliegveld bijvoorbeeld."

Ook moet het vliegveld zichzelf goed in de markt gaan zetten. "Veel maatschappijen willen niet weg bij Schiphol. Lelystad zal maatschappijen in het begin meer moeten lokken, ze zullen moeten onderhandelen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk wel goedkomt", verwacht Heerkens.

"Zeker als maatschappijen in eerste instantie niet op Schiphol willen vliegen, zullen ze voor Lelystad kiezen. Misschien hebben maatschappijen die nog helemaal niet op Nederland vliegen wel interesse. Want er is nu opeens een nieuw vliegveld beschikbaar. Zo veel ruimte is er elders ook niet."