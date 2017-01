Europese Centrale Bank houdt rente onveranderd

Dit meldt de centrale bank donderdag. Het bestuur van de ECB hield deze donderdag een nieuwe vergadering over het monetaire beleid.

Marktvolgers hadden al verwacht dat er geen nieuwe maatregelen zouden worden genomen.

Bij de laatste bijeenkomst werd besloten tot een verlaging van het maandelijkse bedrag dat de centrale bank opkoopt aan obligaties.

Vanaf april dit jaar gaat de ECB maandelijks 60 miljard euro per jaar steken in financiële markten met als doel financiële instellingen te bewegen meer geld uit te lenen.

Rentetarieven

De ECB herhaalt de verwachting dat de rentetarieven van de bank voor langere tijd op een laag niveau blijven. De bank gaat door met het opkoopprogramma totdat er meer bewijs is voor een "aanhoudende verandering" in de verwachtingen voor inflatie in de eurozone.

Om stabiliteit in de eurozone te garanderen, heeft de ECB een doelstelling om de inflatie (de stijging van prijzen) op de middellange termijn net onder de 2 procent te houden. De zogeheten kerninflatie, zonder de beweeglijke prijzen van energie en vers voedsel, kwam vorige maand uit op 0,9 procent.

Inflatiestijging

ECB-president Mario Draghi zei in zijn toelichting op het rentebesluit dat de stijging van de inflatie vooral komt door het herstel van de olieprijs. Afgezien van dat effect blijft de druk op de prijzen zeer beperkt, stelde hij. Overtuigend bewijs van een stijgende kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energie en voedingsmiddelen, is er in zijn ogen nog niet.

De Italiaan benadrukte dat de inflatie pas aan de doelstelling van de ECB voldoet als het herstel duurzaam en in de hele eurozone zichtbaar is. Bovendien moet de stijging van het prijspeil breder zijn dan de olieprijs alleen.

De ECB ziet nog altijd aanzienlijke risico's voor de economische groei in de eurozone. Die hangen volgens Draghi momenteel vooral samen met internationale ontwikkelingen.

De uitspraken van Draghi zetten druk op de waarde van de euro. Die zakte tijdens zijn toelichting naar een tussentijds dieptepunt van 1,0603 dollar, tegen 1,0675 dollar vlak voor zijn persconferentie.