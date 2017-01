Eneco neemt belang in Duits energiebedrijf

Door de handen ineen te slaan willen de bedrijven met het aanbieden van groene en digitale diensten verder groeien in Duitsland, Nederland en andere landen in Europa. Volgens LichtBlick zal de energiemarkt de komende jaren verder worden opgeschud, waarbij klanten steeds meer invloed krijgen.

LichtBlick levert groene stroom aan meer dan 645.000 klanten. Het was in 2015 goed voor een omzet van krap 670 miljoen euro. Daarmee is het bedrijf beduidend kleiner dan Eneco, dat destijds goed was voor een omzet van 3,2 miljard euro. Eneco maakte niet bekend hoeveel er voor het belang in LichtBlick wordt betaald.