Vijf grootste autoverhuurders beloven minder onverwachte kosten

De vijf grootste autoverhuurbedrijven beloven voortaan duidelijker te zijn over de voorwaarden, onder meer op het gebied van vrije kilometers, brandstof, borg, schade en verzekeringen, liet de Europese Commissie donderdag weten.

Het aantal klachten van consumenten over autoverhuurders verdubbelde de afgelopen jaren, waarop nationale consumentenautoriteiten en Brussel in 2014 in gesprek gingen met Avis, Europcar, Enterprise, Hertz and Sixt. Die bedrijven zijn samen goed voor 65 procent van de markt.

Consumenten moeten altijd de mogelijkheid hebben de auto met een volle tank te halen én terug te brengen. En bij schade moet eerst bewijs worden geleverd voordat die in rekening wordt gebracht, en bezwaar maken is altijd mogelijk. Ook informatie over extra verzekeringen wordt voortaan duidelijker, is de belofte.

De Europese Commissie en de nationale autoriteiten blijven scherp in de gaten houden of de afspraken worden nageleefd, vooral bij de overige verhuurbedrijven.