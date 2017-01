'Veiligheidsmerk CE geen garantie voor veilig en gezond product'

Achter het merk zit namelijk "geen waterdicht systeem", oordeelt de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport.

Fabrikanten moeten veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie verkocht worden voorzien van zo'n CE-merk. Het label staat ook op goederen die in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Turkije worden verkocht.

Consumenten kunnen het merk bijvoorbeeld vinden op speelgoed, contactlenzen en telefoons.

Fabrikant

"De fabrikant brengt het zelf aan op zijn product en verklaart daarmee dat het is gemaakt conform de Europese eisen voor onder meer veiligheid en gezondheid", schrijft de Algemene Rekenkamer.

"Desondanks worden er gemiddeld elk jaar achthonderd producten die onder het CE-systeem vallen van de Europese markt gehaald, omdat ze onveilig of ongezond zijn."

Belangen

De Rekenkamer concludeert dat het systeem achter het merk zowel de economische als de publieke belangen moet dienen. "Die liggen echter lang niet altijd in elkaars verlengde."

Volgens de Rekenkamer is de CE-markering in de eerste plaats een soort paspoort voor een product, dat het verhandelbaar maakt op de Europese markt. En pas in de tweede plaats dient het systeem het publieke belang, oordeelt het onafhankelijke orgaan.

Buitenspel

"De verantwoordelijkheid voor naleving van de regels achter de CE-markering ligt bij de fabrikanten en verhandelaars. Die hebben dan ook een grote rol in het systeem, terwijl consumenten en professionele gebruikers grotendeels buitenspel staan."

Toezichthouders in Europa moeten toezien op de naleving van de CE-regels. In Nederland moeten vijf verschillende rijksinspecties toezicht houden. Maar de inzet van mensen en middelen voor deze controle zou beperkt zijn.

Omdat de vijf inspecties afzonderlijk rapporteren over hun controles, krijgt het parlement geen overzicht van hoe het CE-systeem in de praktijk werkt. Dit maakt democratische controle een stuk lastiger, meent de Rekenkamer.

Rechtsongelijkheid

Verder constateert het orgaan "behoorlijke verschillen" in de aanpak en het aantal inspecteurs in de verschillende landen. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid.

De Algemene Rekenkamer pleit ervoor het toezicht te versterken door op nationaal en internationaal vlak beter samen te werken. Ook zouden consumenten hier meer bij betrokken moeten worden.

Daarnaast zouden de datasystemen verbeterd en aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dit zou een scherpere risicoanalyse en betere uitwisseling van informatie over ondeugdelijke producten kunnen opleveren.

Kamp

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ziet de aanbevelingen als "een steun in de rug". De vijf rijksinspecties werken inmiddels samen om consumenten en professionele gebruikers van producten in Nederland en daarbuiten meer bij de controles te betrekken.

Ook belooft hij het parlement een keer in de vier jaar te informeren over de ontwikkelingen in het CE-beleid. De Algemene Rekenkamer deelt de onderzoeksresultaten met de rekenkamers in de Europese Unie. Het orgaan hoopt dat die een vergelijkbaar onderzoek zullen uitvoeren.