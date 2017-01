Investeringen groeien maar mondjesmaat

Vooral de inzakkende verkoop van personenauto's zette een rem op de groei, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De investeringen lagen in november 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de groei nog zwakker dan in oktober, toen met een plusje van 1,3 procent het laagste peil sinds december 2014 werd bereikt.

De investeringen in woningen groeiden in november stevig door, net zoals de aankopen van bestelauto's en vrachtwagens.

De investeringen in personenauto’s waren daarentegen weer aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Dat kan samenhangen met de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s in 2016, die zorgde voor een piek in de verkopen eind 2015.