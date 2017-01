Advocaat Wakkie mag aanblijven als bestuurder bij ZED+

Dat oordeelt de Ondernemingskamer woensdag. "De Ondernemingskamer ziet in het functioneren van Wakkie als tijdelijk bestuurder van ZED+ geen aanleiding hem te vervangen", aldus de Ondernemingskamer.

Wakkie is eerder door de Ondernemingskamer aangesteld als interim-bestuurder. Dat bedrijf heeft volgens Wakkies advocaat een conflict met de Spaanse miljonair Javier Pérez. Hij is bestuurder van de Spaanse dochtervennootschap Zed Worldwide.

"Omdat alle partijen het erover eens zijn dat verkoop van de onderneming van ZED+ moet worden nagestreefd, is de taak van Wakkie als tijdelijk bestuurder vooral het faciliteren en begeleiden van het biedingsproces."

Aandelen

Daarnaast heeft de Ondernemingskamer een tijdelijke beheerder van alle aandelen in ZED+ benoemd. Op deze manier kan op korte termijn worden besloten tot een verkoop zonder dat een van de aandeelhouders die transactie kan frustreren.

De bevoegdheden van de raad van commissarissen van ZED+ zijn tijdelijk beperkt en overgedragen aan de beheerder.

"De beslissing van vandaag is gebaseerd op wat partijen tot en met deze terechtzitting naar voren hebben gebracht.

Recente berichtgeving in de pers dat Wakkie is gehoord of verhoord door de Spaanse politie valt daarbuiten", benadrukt de Ondernemingskamer.

Opgepakt

De advocaat werd maandagochtend opgepakt bij aankomst op het vliegveld van Madrid. De Spaanse onlinekrant El Confidencial meldde dat Wakkie was gearresteerd in verband met de betaling van miljoenen euro's smeergeld aan familieleden van Russische ministers.

Advocaten van Wakkie in Nederland weerspreken die beschuldiging echter ten stelligste. Ze beweerden dat hij is aangehouden met als doel om zijn positie in een zakelijk geschil te ondermijnen.

Op 22 december wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden.